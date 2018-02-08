Пакистан защитится от терроризма стеной

Пакистан решил обезопаситься от терроризма с помощью стены. Военные уже приступили к ее строительству, сообщает РИА Новости.

Заграждение построят в провинции Белуджистан на границе с Афганистаном. Оно должно будет остановить афганских нелегалов, пытающихся перейти границу. Среди них, как считает Исламабад, могут быть и террористы.

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Решение начать строительство стены пакистанские военные приняли на прошлой неделе после переговоров со старейшинами местных поселений. По информации агентства, жители близлежащих районов будут временно переселены в другие места. Они также получат финансовую компенсацию от государства.

Правительство Пакистана уверено, что объем торговли между двумя странами не изменится, несмотря на возведение стены.

Исламабад уже не первый раз пытается отгородиться от афганских террористов. В 2009 году во время операции правительственной армии против пакистанского «Талибана» («Техрик-е Талибан Пакистан») боевики перешли через границу и укрылись у афганских друзей. Тогда на границе была построена стена в длиной в 485 километров с колючей проволокой сверху и траншеей у подножия.

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