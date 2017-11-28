В Пакистане молодоженов зарезали за брак без благословения

В пакистанском городе Карачи полицейские задержали 10 человек, причастных к убийству молодоженов. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает The Independent.

Как рассказали следователи, 24-летний Абдул Хади и 19-летняя Хасина Биби были убиты родственниками на прошлой неделе, так как вступили в брак без разрешения и благословения родственников.

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По подозрению в совершении преступления задержан отец молодого человека и девять других членов обеих семей. Во время допроса мужчины признались, что зарезали пару по приказу джирги — племенного совета — за нарушение и оскорбление традиций.

15 сентября сообщалось, что в Карачи родственники убили током пару влюбленных подростков, собиравшихся сбежать вместе и пожениться. Вначале была казнена 15-летняя Бакхт Джан, на следующий день — ее 17-летний бойфренд Рехман. Родители молодых людей уже согласились на их свадьбу, однако в дело вмешались представители джирги. В частности, они пригрозили родственникам, что если те не осуществят убийство чести, то их будут ждать большие проблемы.

Убийство чести — преступление, совершаемое родными в отношении члена семьи, навлекшего на семью позор. В большинстве случаев жертвами становятся женщины и девочки.

В октябре 2016 года в Пакистане приняли закон, ужесточающий наказание за убийство чести. Ранее в том случае, если члены семьи жертвы прощали убийцу, он освобождался от наказания и конфликт урегулировался на основе соглашения сторон. Учитывая, что убийства чести зачастую совершаются одним из родственников с одобрения всей семьи, прощение убийце было гарантировано.