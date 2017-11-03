Пакистанку голой прогнали по деревне за проступок брата

В Пакистане полиция арестовала восемь мужчин, подозреваемых в том, что что они заставили девушку-подростка голой пройти по деревне в наказание за проступок брата. Об этом сообщает The Independent.

В провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе страны, мужчины схватили 16-летнюю девушку, которая пришла за водой, сняли с нее одежду и заставили обнаженной в течение часа ходить по улицам.

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Как отмечает издание, таким образом нападавшие решили отомстить ее брату, который три года назад встречался с их родственницей.

По решению деревенского совета, брат девушки так выплатил семье компенсацию, однако ее родственникам этого показалось недостаточно.

Пакистанская деревня считается оплотом традиций и консерватизма. Селами практически неограниченно управляют старейшины из деревенских советов. Именно они разрешают наказания «во имя чести семьи», а также бойкоты, когда семья становится изгоем в своей деревне. За серьезные проступки пакистанцев могут приговорить к групповым изнасилованиям и убийствам.

