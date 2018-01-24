Иранцы предложили России создать антиамериканский союз

Иран, Россия и Сирия могли бы объединиться в коалицию для противостояния США. Об этом заявил генерал-майор Яхья Рахим Сафави, помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Fars. По сведениям агентства, он также предложил включить в этот союз Пакистан и Ирак.

Сафави отметил, что Вашингтон стремится сохранить «очаги конфликтности в регионе» для того, чтобы получить политические, экономические и военные выгоды. Помощник аятоллы добавил, что США «организацией из 30 тысяч человек» хотят содействовать образованию автономного курдского региона. Он также обвинил Вашингтон в нарушении норм международного права и территориальной целостности государств.

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Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США приступила к созданию так называемой армии безопасности границы совместно с «Демократическими сирийскими силами». Формирования, состоящие преимущественно из курдов, получали от коалиции вооружение.

Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования.

Отношения Тегерана и Вашингтона обострились после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа. Президент США неоднократно угрожал разорвать ядерную сделку с Ираном. В свою очередь, Хаменеи не раз называл США главным врагом своей страны.

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