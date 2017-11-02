Назван главный враг иранского народа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом своей страны. Его слова в четверг, 2 ноября, передает агентство IRNA.

«Американцы не только выступают против лидера и правительства Ирана, но и являются врагами иранской нации, которая неустанно сопротивлялась им», — заявил Хаменеи. Он добавил, что отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их еще более наглыми.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме указал на то, что Иран оказывает содействие ряду террористических группировок.

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«Иран остается главным спонсором терроризма. Он продолжает оказывать содействие "Аль-Каиде", "Талибану" (запрещены в РФ — прим. «Ленты.ру»), "Хезболле", ХАМАС и другим группировкам. Иранцы разрабатывают, устанавливают и распространяют ракеты, которые угрожают американским военнослужащим и союзникам США. Они подвергают нападкам американские корабли и угрожают свободе морской навигации в Персидском заливе и Красном море», — сказал Трамп.

Он также объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, республика не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Трамп также заявил, что США будут работать с союзниками ради введения новых санкций против Тегерана, чтобы противостоять его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.