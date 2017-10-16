Иран подготовился к выходу США из ядерной сделки

У Ирана есть план ответных действий в случае. если США выйдут из ядерной сделки. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Али Ларинджани, участвующий в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Его слова передает Reuters.

По словам Ларинджани, Вашингтон сильно пожалеет, если пойдет на этот шаг.

15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США продолжат вводить антииранские санкции. Он уточнил, что если санкции будут повторно введены в «представляющих особый интерес для Ирана» сферах, к которым он отнес сбыт нефти и продажу воздушных судов, Тегеран «получит право принять решение о своем присутствии в ядерной сделке».

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Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Ираном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Трамп также заявил, что США будут работать с союзниками ради введения новых санкций против Тегерана, чтобы противостоять его дестабилизирующей деятельности в регионе.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.