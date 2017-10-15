Москва призвала США отказаться от «ремонта работающей сделки» по Ирану

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтону в ситуации с Тегераном нужно следовать пословице «Не ремонтируй то, что работает». Об этом он рассказал в комментарии агентству ТАСС после слов госсекретаря США о возможности внесения неких дополнений по иранской ядерной программе.

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Дипломат отметил, что нужно выполнять уже имеющиеся договоренности, а не пытаться их усовершенствовать. «Здесь улучшать, наверное, нужно именно реализацию имеющихся договоренностей американской стороной», — заявил Рябков.

Ранее 15 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США продолжат вводить антииранские санкции.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций.