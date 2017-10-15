Северокорейцы пообещали иранцам остаться братьями по оружию

Северная Корея и Иран надолго останутся братьями по оружию и друзьями в общей борьбе. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявил руководитель делегации КНДР Ан Дон Чхон, выступая на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Его слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, представитель северокорейской делегации также отдельно отметил речь главы парламента Ирана Али Лариджани на ассамблее и поблагодарил его за выступление.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Ранее Лариджани в ходе своей речи обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот не следует никаким международным договоренностям. Он также заявил, что Трамп не испытывает уважения к ООН и «демонстрирует всем странам, что американское правительство не намерено придерживаться никаких обязательств».

137-я ассамблея Межпарламентского союза проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Свое участие в ней подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов и делегации более чем из 150 стран, представляющих пять континентов. Общее число зарегистрированных участников превысило 2,3 тысячи человек.