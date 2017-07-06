Иностранным парламентариям из «черного списка» разрешат приехать в Петербург

Москва разрешит участвовать в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) иностранным депутатам и сенаторам из «черного списка», который был создан в ответ на антироссийские санкции. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 6 июля, передает ТАСС.

«Россия, как хозяйка проведения ассамблеи, гарантирует отсутствие каких-либо ограничений для участия в сессии всех заявленных парламентариев, включая тех, кто был занесен в российский стоп-лист», — сказал сенатор на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

1 февраля в Совфеде сорвалась встреча главы международного комитета Константина Косачева с председателем аналогичного комитета норвежского парламента Анникен Хюитфельд. В тот же день МИД страны сообщил, что депутаты Стортинга были вынуждены отметить поездку в Москвы из-за того, что не смогли получить российские визы.

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Год назад зампред международного комитета верхней палаты парламента Андрей Климов заявлял, что взаимная отмена стоп-листов парламентариев России и ЕС стала бы первым шагом к снятию санкций.

С марта 2014 года ряд западных стран ввели санкции в отношении Москвы из-за присоединения Крыма к России. Ограничения коснулись как физических лиц, в стоп-листы вошел в том числе парламентарии.

137-я ассамблея МПС пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 октября.