Из-за невыдачи виз норвежским депутатам сорвалось мероприятие в Совфеде

В Совете Федерации отменили встречу председателя международного комитета верхней палаты парламента Константина Косачева с главой комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд, передает РИА Новости в среду, 1 февраля.

В аппарате международного комитета СФ не уточнили причины принятия такого решения, отмечает агентство.

Ранее МИД Норвегии сообщило, что делегация народных избранников этой страны были вынуждены отменить поездку в Москву из-за того, что не все из них смогли получить российские визы.

Материалы по теме Список людей прилагается Вредят ли санкции российским политикам и чиновникам

Глава ведомства Берге Бренде назвал произошедшее «несправедливым и необоснованным» и вызвал российского посла в Норвегии для консультаций. Кроме того, он выразил Москве протест по дипломатическим каналам, а также призвал пересмотреть решение. Министр подчеркнул, что встречи между парламентариями — «важный элемент» политического контакта.

В МИД полагают, что причиной отказа в визах могла стать поддержка Норвегией антироссийских санкций Евросоюза из-за ситуации на Украине.

Визит норвежских парламентариев планировался на 2-3 февраля. Эта поездка должна была стать первой на подобном уровне за последние три года.