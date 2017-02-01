Норвежские депутаты отменили поездку в Москву из-за отказа в российской визе

Депутаты норвежского парламента были вынуждены отменить поездку в Москву из-за того, что не смогли получить российские визы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 1 февраля, на сайте МИД Норвегии.

По словам министра иностранных дел королевства Берге Бренде, «весьма прискорбно, что некоторым членам парламентского комитета по внешней политике и обороне не дали посетить Россию, несмотря на приглашение». Глава ведомства отметил, что оно было получено от главы комитета Совета Федерации по международным делам.

В связи с этим МИД Норвегии вызвал российского посла и выразил Москве протест по дипломатическим каналам, а также призвал пересмотреть решение. «Мы считаем решение России несправедливым и необоснованным», — добавил Бренде. Министр подчеркнул, что встречи между парламентариями — «важный элемент» политического контакта.

Материалы по теме Список людей прилагается Вредят ли санкции российским политикам и чиновникам

В МИД полагают, что причиной отказа в визах могла стать поддержка Норвегией антироссийских санкций Евросоюза из-за ситуации на Украине.

По информации издания NRK, пять парламентариев должны были посетить Москву 2 и 3 февраля. При этом отказ в визе получили двое из них.

Как отмечается, эта поездка должна была стать первой на подобном уровне за последние три года. Депутаты также рассказали NRK, что, в частности, намеревались обсудить с российскими коллегами международные вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, а также совместное сотрудничество на северных территориях и вопросы рыболовства.

Официальной реакции российской стороны пока не последовало.