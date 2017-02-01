Российское посольство объяснило отказ во въезде норвежским депутатам

Двум норвежским депутатам, которые не попали на межпарламентское мероприятие в Москву из-за невыдачи виз, отказано во въезде в качестве ответной меры на присоединение Норвегии к санкциям Евросоюза и дискриминационный порядок допуска российских граждан на Шпицберген. Об этом сообщили в посольстве России в Осло, сообщает РИА Новости.

Парламентарии включены в соответствующие перечни, уточнили в дипмиссии. Там также выразили сожаление из-за переноса визита делегации норвежских депутатов в Москву.

В связи с отказом во въезде парламентарии отменили поездку в российскую столицу. В ходе визита глава комитета по вопросам внешней политики и обороны норвежского Стортинга Анникен Хюитфельд должен был встретиться с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым. Переговоры планировались на 2-3 февраля и должны были стать первыми на подобном уровне за последние три года.

В августе 2015-го правительство Норвегии ограничило доступ на Шпицберген фигурантам санкционных списков Совета Безопасности ООН и лицам, находящимся под международными ограничениями. Это стало реакцией на посещение архипелага в апреле того же года российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, которому в марте 2014-го был запрещен въезд в Евросоюз. Норвегия, не являясь членом ЕС, последовательно присоединялась ко всем пакетам европейских санкций против Москвы и распространила ограничения в том числе на Рогозина.