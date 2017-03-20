Матвиенко отказалась уступать Западу авторство демократической идеи

В резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии должно быть прописано, что демократия не является идеей исключительно западного происхождения, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводятся в пресс-релизе верхней палаты парламента, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 марта.

Документ планируется одобрить на 137-й сессии Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.

«Демократия, как это закреплено во Всеобщей декларации, является общемировой идеей. Она должна реализовываться с учетом разнообразия опыта и культурных особенностей, не умаляя при этом общепризнанные принципы, нормы и стандарты», — сказала парламентарий на заседании оргкомитета сессии МПС.

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По ее мнению, разработка резолюции позволит участникам международной организации «вновь подтвердить свою приверженность безопасному миру».

14 марта глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что в России нужно ввести монархический строй. По его мнению, от демократии «в виде вседозволенности» нет пользы.

1 декабря 2016-го в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит курс на развитие демократической политической системы.

Межпарламентский союз принял Всеобщую декларацию о демократии, закрепляющую ее принципы, в 1997 году.