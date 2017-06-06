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В Совфеде оценили последствия неуплаты Россией части взноса в Совет Европы

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Сокращение Москвой взноса в бюджет организации Совета Европы (СЕ) подвигнет Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) пересмотреть политику в отношении России. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 6 июня.

«Блокировка одной трети нашего взноса заставит пересмотреть позицию ПАСЕ по отношению к России и выйти с нами на диалог, но не с позиции силы, а на конструктивный диалог», — сказал сенатор.

Морозов подчеркнул, что ПАСЕ не должна лишать стран-участников права голоса, участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. «Нельзя закладывать в парламент позиции, которые прямо противоречат самому смыслу парламентской организации», — добавил он.

В случае если РФ выйдет из СЕ, она лишится площадки, «которая всегда была деструктивна» по отношению к внешнеполитическому курсу России, отметил парламентарий. Он напомнил, что в мире существуют и другие весомые организации, где Москва может высказывать свою позицию. К ним, в частности, относятся Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ).

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия заблокировала перечисление около 11 миллионов евро в бюджет СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.

23 мая Морозов заявлял, что ассигнования в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами в СЕ, и их нельзя разделить. От также отмечал, что выход страны из этой организации не отвечает интересам Москвы.

В апреле 2014 года делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса, а также возможности участвовать в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. Причиной для ограничений якобы послужили события на востоке Украины и в Крыму. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи.

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