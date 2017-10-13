Президент Ирана назвал обвинения Трампа бредом

Президент Ирана Хасан Роухани выступил в эфире телеканала Press TV с заявлением, в котором подверг критике речь американского лидера Дональда Трампа.

«Замечания мистера Трампа об Иране содержали только ругательства и кучу бредовых обвинений против иранской нации», — сказал он.

Также Роухани призвал президента США разобраться в мировой истории и географии, чтобы «улучшить свое понимание международных обязательств, глобальной этики, этикета и конвенций».

«Он должен лучше и внимательнее изучать историю и знать, что официальные лица США сделали с иранским народом за последние шестьдесят лет и как они относились к народу Ирана в течение четырех десятилетий после победы Исламской революции в 1979 году», — заявил Роухани.

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Президент Ирана также отклонил требование Трампа о пересмотре ядерной сделки 2015 года между Ираном и и шестеркой международных посредников, заявив, что соглашение останется неизменным. «Трамп, по-видимому, не знает, что это не двусторонний документ между Ираном и США, чтобы он мог действовать так, как захочет», — подчеркнул Роухани.

Роухани добавил, что Иран будет придерживаться обязательств по ядерной сделке только до тех пор, пока его права будут гарантированно соблюдаться.

В пятницу Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.