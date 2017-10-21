МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану

В России считают безответственным решение президента США Дональда Трампа, который не подтвердил Конгрессу соблюдение Ираном условий ядерного соглашения. Об этом в субботу, 21 октября, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная динамика реализации соглашения не удержала президента США Дональда Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», — отметил дипломат, подчеркнув, что данное решение является безответственным в том числе по отношению к международному сообществу.