Уничтожение террористов из мощнейшей авиапушки показали на видео

Defense Flash News / YouTube

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение автомобиля боевиков из радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Внимание на опубликованный в YouTube ролик обратило «РГ: Русское оружие».

Как отмечается в описании видео, машина была уничтожена в районе Кандагара в конце января. Известно, что передвигавшиеся на транспортном средстве боевики были вооружены станковым крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Для атаки на террористов был задействован американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, также известный как «Бородавочник». На кадрах видно, как по движущемуся в пустыне автомобилю наносят удар из крупнокалиберного орудия. После этого машина проезжает еще несколько метров и останавливается. Затем ее атакуют второй раз.

A-10 Thunderbolt II — американский одноместный двухдвигательный штурмовик, разработанный для уничтожения танков, бронемашин и прочих наземных целей. На вооружении самолета находится 30-миллиметровая семиствольная авиационная пушка схемы Гатлинга с вращающимся блоком стволов GAU-8/A. Она считается одним из самых мощных авиационных орудий.

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