Стало известно об активном вывозе иранской нефти на фоне отзыва Трампом разрешений

Bloomberg: Иран вывозит нефть через Ормузский пролив на фоне отзыва Трампом разрешений

Иран активно вывозит нефть через Ормузский пролив на фоне заявлений властей США об отзыве временного разрешения на экспорт и возобновлении с 14 июля морской блокады страны. Об этом сообщает Bloomberg, по данным которого в Оманский залив вышли с выключенными транспондерами шесть подсанкционных супертанкеров, способных перевозить в общей сложности 12 миллионов баррелей сырой нефти.

Как стало известно журналистам, кроме иранских супертанкеров через Ормуз прошло также множество других судов, связанных с Тегераном и находящихся под санкциями США, включая нефтяные танкеры, газовозы и контейнеровозы. При этом, «к утру вторника движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось», пишет агентство.

Согласно приведенным в статье данным, в промежутке между двумя этапами военно-морской блокады со стороны США Ирану удалось вывезти 57 миллионов баррелей нефти. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, иранскую нефть, как и в то время, когда она еще находилась под санкциями, закупал только Китай. В комментарии Fox News 30 июня министр назвал эту ситуацию «очень интересной».

Нефть тем временем подорожала до 85 долларов за баррель в свете заявлений президента США Дональда Трампа о намерении американцев стать «ангелами-хранителями» Ормузского пролива и начать брать плату за перемещение по нему в размере 20 процентов от стоимости перевозимого.