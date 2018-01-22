Уничтожение курдского склада боеприпасов попало на видео

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Бобмардировщики ВВС Турции нанесли удар по складу боеприпасов курдского ополчения YPG в сирийском городе Африн. Пуск ракет попал на видео, которое в понедельник, 22 января, публикует Al-Masdar News.

По данным агентства, турецкие самолеты начали бомбардировку позиций курдов на северо-западе сирийской провинции Алеппо 20 января, вскоре после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских ополченцев, получившей название «Оливковая ветвь».

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Отмечается, что, по заявлению Эрдогана, следующей целью турецких войск станет город Манбидж, располагающийся на севере провинции в 74 километрах от города Алеппо.

Накануне стало известно, что в Сирию вошли турецкие танки. Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе Африна. При этом курдские ополченцы сообщили, что им удалось за день подбить пять турецких боевых машин.

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