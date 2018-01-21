Турецкие танки вошли в Сирию

Танковые подразделения Вооруженных сил Турции поддерживают наступление лояльных Анкаре вооруженных отрядов на позиции курдов в районе сирийского города Африн. Об этом сообщает телеканал NTV.

Haberturk уточняет, что бронетехника продвинулась в Сирии на 3,5 километра. Агентство «Анадолу» передает, что к турецко-сирийской границе были также переброшены отряды спецназа и гаубицы.

В районе Африна под руководством турецкого Генштаба 20 января стартовала военная операция против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции. Также применяется боевая авиация.

В Генштабе отмечали, что целями операции являются защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением и боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России). В Москве выразили озабоченность в связи с действиями Анкары, а также подтвердили, что российские военнослужащие перед началом операции покинули Африн ради собственной безопасности.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана), а также сами боевики из запрещенной в Турции РПК. Эрдоган назвал эту группу террористической.

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