Китаец напал на школу с ножом и убил учеников

В Китае мужчина напал с ножом на учащихся одной из начальных школ в провинции Хунань. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел утром в среду, 3 апреля, в населенном пункте Байцзяпин в уезде Нинъюань. В результате погибли два школьника, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу. Отмечается, что жизням раненых ничего не угрожает.

Полиция в связи с произошедшим арестовала 31-летнего местного жителя по фамилии Чжэн. В настоящее время расследование продолжается. Другие подробности произошедшего, как и мотивы нападавшего, не сообщаются.

Газета указывает, что нападения на школьников в Китае происходят достаточно часто. Одно из последних случилось в феврале в провинции Цзянсу. Тогда 33-летний мужчина с ножом ранил 11 человек, в том числе школьников и полицейских. Стражи порядка обезвредили его при помощи прохожих.

В январе мужчина в Китае совершил нападение на начальную школу и ранил 20 детей.

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