Из-за взрыва газа на похоронах в Китае пострадали десятки людей

新京报 / YouTube

По меньшей мере 66 человек пострадали в результате взрыва газа в деревне Каньсюань в китайской провинции Хэбэй. Инцидент произошел на похоронах. Видео с последствиями взрыва опубликовал YouTube-канал The Beijing News.

Сообщается, что баллон с газом, который использовали для готовки, взорвался во время традиционной прощальной трапезы после погребения. Из-за взрыва возник пожар, среди гостей начались паника и давка. Многие получили травмы, упав под ноги толпе.

Все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала двоих человек, которых подозревают в нарушении техники безопасности.

21 марта на химзаводе в китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. Он вызвал землетрясение магнитудой 2,2 и унес жизни 47 человек. Более 640 человек пострадали — в том числе из-за пожара, перекинувшегося на соседние здания. Причиной инцидента также называют нарушение техники безопасности.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!