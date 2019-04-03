Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован

Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городском округе Цзяоцзо в провинции Хэнань. Как сообщили в местной полиции, воспитатель по фамилии Ван обвиняется в том, что подмешал в еду детей нитрит натрия на прошлой неделе.

South China Morning Post пишет, что детям стало плохо после завтрака, их начало рвать, некоторые упали в обморок. В результате 23 воспитанника попали в больницу. Мотивы произошедшего пока устанавливаются.

Нитрит натрия используется для улучшения цвета и как консервант в изделиях из мяса и рыбы, а также как антибактериальный агент. Его применяют в медицине. Однако при приеме в значительном объеме вещество может вызвать серьезное отравление, вплоть до летального исхода.

Один из серьезнейших случаев отравления детей произошел в 2002 году, отмечает New York Post. Тогда 42 человека, в основном школьники, скончались, поев еды с крысиным ядом в городе Нанкин. Его подсыпал в пищу человек, который, как считалось, завидовал процветающему бизнесу соперника. Виновного казнили.

В марте сообщалось о воспитательнице из китайской провинции Хубэй, которая побила детей указкой.

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