Китайские воспитатели поиздевались над детьми в Италии и были арестованы

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В Италии арестованы два воспитателя китайского детского сада после того, как в сети появилось видео, на котором они бьют детей. Об этом сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел в одном из чайна-таунов на севере страны.

Как пишет газета, всего физическому насилию подверглись 10 воспитанников в возрасте от трех до шести лет. На записи, опубликованной видеохостингом Li Shipin, видно, как две женщины пинают и швыряют детей на пол, а также бьют предметом, похожим на палку. Как стало известно, нарушительницами порядка были 38-летняя Чжэн Моли и 36-летняя Хун Пинпин. Известно, что все дети были китайцами, однако были ли воспитательницы гражданками Италии или КНР, не уточняется.

Полицейское расследование началось в декабре 2018 года после того, как одному из родителей о поведении коллег рассказал сотрудник воспитательного учреждения. В помещениях были установлены три видеокамеры, на которые и были засняты нарушения. Отмечается, что до этого жалоб от родителей на детский сад не поступало.

В свое оправдание Чжэн заявила, что ее не предупредили, что битье детей палками в воспитательных целях незаконно в Италии. «В Китае это нормальная практика, меня тоже в школе били», — сказала она.

Как пишет South China Morning Post, в Китае, согласно закону, физическое насилие в отношении детей запрещено. Подобные инциденты в последнее время вызывают широкое общественное недовольство. В декабре 2018 года к 18 месяцам тюрьмы был приговорен бывший директор пекинского детского сада, где, по данным следствия, детей в наказание тыкали иглами.

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