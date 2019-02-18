Родители напоили подростка китайской водкой и чуть не убили его

В Китае 13-летнего подростка доставили в больницу с серьезным алкогольным отравлением после того, как отец заставил его выпить китайской водки байцзю. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел во вторник, 12 февраля, в городе Ухань, провинция Хубэй. Во время семейного застолья в честь Китайского нового года мужчина вынудил своего сына выпить 100 миллилитров байцзю. Таким образом китаец хотел приучить сына к алкоголю.

Родители поняли, что с ребенком что-то не так, только к концу праздника. Лицо подростка покраснело, он лежал на столе и не реагировал на крики. У него поднялась температура.

Подростка доставили в больницу в бессознательном состоянии. Дежурный врач Лю Линь отметила, что от всей семьи сильно пахло перегаром. Пострадавшему оказали срочную помощь, но он смог прийти в себя только на следующий день после полудня.

Отец подростка поклялся, что «в будущем никогда не будет так шутить над сыном».

Врачи предостерегли, что, вопреки представлениям многих родителей, алкоголь может нанести серьезный вред ребенку. Из-за его потребления могут возникнуть проблемы с печенью, мозгом и нервной системой, а также может развиться эпилепсия. Смертельной дозой для ребенка могут стать 25 миллилитров алкоголя, а совсем маленьких детей могут убить даже шесть-семь миллилитров.

В Китае алкоголь разрешено продавать только лицам, достигшим 18 лет.

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