Воспитателей детского сада в Китае заподозрили в издевательствах над малышами

По меньшей мере восемь детей одного из детских садов в Пекине пострадали в результате жестокого обращения со стороны воспитателей. Об этом сообщает BBC News.

По словам родителей, они обнаружили на различных частях тела своих детей следы от игл. Также стало известно, что малышей пичкали таблетками и сиропами неизвестного происхождения. «Непослушных воспитанников заставляли стоять голыми или запирали в темной комнате в детском саду», — рассказал один из родителей. Он также не исключил, что дети могли стать жертвами сексуального насилия.

Китайское издание Caixin уточнят, что пострадавшим от двух до шести лет. Воспитатели, подозреваемые в издевательствах над малышами, отстранены от работы.

В Пекинской муниципальной комиссии по образованию заявили, что начали комплексную проверку всех дошкольных учреждений города. К расследованию также подключилась полиция.

Детский сад, в котором были зафиксированы нарушения входит в крупнейший в Китае холдинг RYB Education, занимающийся услугами в сфере дошкольного образования. В непосредственном управлении компании находится 80 детских садов, еще 175 работают под ее брендом в 130 городах по всему Китаю.