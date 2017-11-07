Австралийка протаранила школу и задавила двух детей

В австралийском Сиднее женщина на машине врезалась в здание начальной школы. Автомобиль протаранил стену и въехал в класс, где шли занятия, сообщает BBC News.

В результате тяжелые травмы получили двое мальчиков. Их госпитализировали, однако врачи не смогли спасти их жизни. В больницу также были направлены три девочки, одна из них находится в тяжелом состоянии, две других — в состоянии средней тяжести. Остальных учеников медики обследовали на месте.

Врачи, прибывшие на место аварии, назвали увиденное «адским зрелищем». «Мы как будто оказались на месте кровавой бойни», — рассказала сотрудница скорой медицинской службы Нового Южного Уэльса.

Полицейские не считают, что действия находившейся за рулем женщины были преднамеренными. Виновница аварии сдала необходимые в таких случаях анализы на состояние наркотического и алкогольного опьянения. Ее допрашивают следователи.

В июле 2013 года в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури) автомобиль протаранил здание детского сада. Внедорожник Range Rover, управляемый 80-летнем водителем, на большой скорости врезался в Cadillac, затем машину отбросило в сторону здания, она пробила стену фасада. Трое находившихся в здании детей получили травмы легкой и средней степени тяжести и были госпитализированы.