Из-за неоплаченного индийской больницей кислорода погибли 60 детей

По меньшей мере 60 детей погибли в больнице индийского штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере страны. Большинство из них новорожденные и больные энцефалитом, находившиеся в реанимации. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что дети умерли в течение пяти дней в больнице Баба Рагхав Дас в районе Горакхпур. Из-за неуплаты счетов в аппаратах искусственной вентиляции легких не пополнялись запасы кислорода, который был необходим для поддержания жизнеобеспечения.

В больнице началась паника, родственники пациентов помогали медработникам вручную поддерживать искусственное дыхание. Однако спасти их не удалось.

Власти штата признали, что прервали подачу кислорода в аппараты искусственного дыхания, однако отказались признавать, что именно это привело к массовой гибели детей.

По словам представителя муниципалитета Анила Кумара, у поставщика действительно возникли проблемы с оплатой. При этом он отметил, что смерть наступила «по естественным причинам», так как многие маленькие пациенты находились в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения штата Сидхартх Натх Сингх также отрицает, что массовая смерть детей может быть связана с недостатком кислорода. Он добавил, что на протяжении последних трех лет в больнице ежедневно умирают от 19 до 22 пациентов.

Как отмечает BBC News, многие назвали произошедшее бойней. Оппозиция обвинила в случившемся партию премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия джаната», которая находится у власти в Уттар-Прадеш. Представители штата заявили о начавшемся расследовании. В аппарате Моди в Twitter сообщили, что глава правительства следит за ситуацией.

Уттар-Прадеш считается одним из самых бедных штатов Индии. Ежегодно от болезней там умирают сотни детей.