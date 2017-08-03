В Индии толпа линчевала «выглядевшую как ведьма» женщину

В индийском штате Уттар-Прадеш толпа устроила самосуд над пожилой женщиной из касты неприкасаемых, забив ее палками. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает The Times of India.

По словам стражей порядка, 65-летняя Маан Деви заблудилась по пути домой и забрела в незнакомый район. «Пожилая женщина была психически неуравновешенной, и ее испещренное морщинами лицо и белые волосы, вероятно, вызвали панику у местного населения», — приводит издание слова представителя полиции Теджа Бахадура Сингха.

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Как отмечает издание, появление женщины в незнакомом районе совпало с появлением слухов о том, что в разных городах на севере страны участились случаи нападений на женщин якобы мистического характера. По словам пострадавших, они теряли сознание вследствие удара по голове. Очнувшись, они обнаруживали, что их волосы обрезаны.

Сын погибшей рассказывает, что нападавшие называли его мать ведьмой, обвиняя ее в том, что «она пришла отрезать косы у их женщин». Маан Деви скончалась в больнице от многочисленных травм.