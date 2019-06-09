Пресс-секретарь Зеленского рассказала о провокациях на Донбассе

Обстрел мирных жителей Донбасса силами ВСУ является следствием провокаций. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1, видеозапись которого доступна на YouTube.

Как объяснила Мендель, украинские военные становятся жертвой провокаций, когда по ним якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест с мирными жителями. «И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — заявила она.

Таким образом пресс-секретарь ответила на предложение бывшего президента Украины Леонида Кучмы украинским военным не отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов. По его мнению, отвечать на огонь надо в том случае, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов.

Предложения властей по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма представил на встрече трехсторонней контактной группы 5 июня. Помимо прекращения ответного огня, он предложил снять экономическую блокаду с региона.

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