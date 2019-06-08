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Глава ДНР отреагировал на идею Кучмы снять блокаду Донбасса

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Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает маловероятным сценарий, при котором Киев снимет экономическую блокаду Донбасса. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам политика, предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы по снятию блокады вызывает «определенную долю скепсиса». «Мы, конечно, не могли не заметить возвращения Леонида Даниловича в переговорный процесс, но мы видели, как до этого он был представителем Украины в контактной группе, все буксовало. Будет ли сейчас — большой вопрос», — сказал Пушилин.

Также политик отметил, что подобные инициативы должны реализовываться вместе с политической частью минских соглашений. В частности, Киев должен предоставить непризнанным республикам особый статус и закрепить это в конституции.

По словам Пушилина, в настоящее время у Украины и ДНР нет «никакого обмена товарами» из-за блокады. При этом экономика республики развивается и «нацелена в сторону России». Так, за 2018 год товарооборот с российскими регионами составил 160 миллиардов рублей — это вдвое больше, чем годом ранее, заявил глава ДНР.

Предложения властей по урегулированию конфликта в Донбассе представил второй президент Украины Леонид Кучма на встрече трехсторонней контактной группы 5 июня. Помимо снятия экономической блокады, он предложил украинским военным во время режима тишины в Донбассе не отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов.

Экс-президент Петр Порошенко назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценко посчитал, что деблокада регионов равносильна финансированию терроризма (согласно закону о реинтеграции Донбасса, непризнанная Луганская народная республика и ДНР не являются террористическими группировками).

Кучма уже участвовал в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе с 2014 года по октябрь 2018-го. Одним из первых указов избранного президента Владимира Зеленского было возвращение Кучмы в переговорный процесс. В администрации Зеленского отметили, что за время работы Кучмы в контактной группе «удалось остановить полномасштабные боевые действия» и добиться возвращения более трех тысяч украинских пленных с территории Донбасса.

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