Донбасс обстреляли с беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) во время действия соглашения о перемирии. Об этом сообщается на сайте народной милиции ДНР.

Отмечается, что украинские военные совершили атаку с помощью беспилотника. Они сбросили гранату в районе населенного пункта Октябрь в 14:05 по местному времени. В результате пострадали три ополченца. Они были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.

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В 14:35 ВСУ предприняла вторую попытку удара, однако беспилотник был сбит на подлете к позициям ополченцев и упал на подконтрольной Украине территории. В народной милиции призвали ОБСЕ зафиксировать факт атаки, повлекший за собой жертвы, а также добиться от Украины «прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта».

Ранее 1 августа глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что не стоит считать нарушением бессрочного перемирия единичные обстрелы в Донбассе. Он указал, что обстрелы происходят со стороны неподконтрольных Киеву территорий. Кроме того, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, отметил он.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики уже в первые сутки заявили о нарушениях со стороны Киева. Обстрелы фиксировались на протяжении первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.

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