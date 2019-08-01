Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия

Единичные обстрелы в Донбассе не стоит считать нарушением бессрочного перемирия. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает «Интерфакс-Украина».

По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.

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Обстрелы происходят со стороны не подконтрольных Киеву территорий, указал генерал. «Отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — считает глава Генштаба.

31 июля самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Киев в создании мобильных диверсионных отрядов из разведчиков, цель которых — обстрелы Донбасса с целью спровоцировать ответный огонь. В тот день Донецк зафиксировал один обстрел, днем ранее — три. В штабе Операции объединенных сил обвиняют ополченцев в регулярных нарушениях режима перемирия.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики уже в первые сутки заявили о нарушениях со стороны Киева. Обстрелы фиксировались на протяжении первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.

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