В ДНР заявили о готовности продолжить мирный процесс

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о готовности обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтвердили, что готовы на любую ближайшую дату для этого процесса, а также готовы обсуждать новые участки для дальнейшего разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения», — заявила представитель МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, конкретную дату разведения сил определят на следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое пройдет 21 августа.

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21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории ЛНР, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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