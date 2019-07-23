Украинцы обнаружили российских снайперов в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обнаружили в Донбассе группы российских снайперов. Об этом штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Украинская сторона заявляет, что задача снайперских групп — уничтожение видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые установлены на некоторых участках разграничения в соответствии с Минскими соглашениями.

«Это будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и их пренебрежения международными договоренностями», — считают в штабе ООС.

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21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. За несколько часов до перемирия украинские силовики обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей. Один человек погиб, семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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