Названо число погибших с начала перемирия в Донбассе украинских военных

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал число украинских военных, погибших с начала установления перемирия в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации Хомчака, с 21 июля в зоне конфликта в Донбассе погибли шестеро украинских военных, еще девять солдат были ранены.

Материалы по теме В Донбассе согласовали бессрочное перемирие Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?

Ранее Хомчак заявлял, что подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул он.

Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики уже в первые сутки заявили о нарушениях со стороны Киева. Обстрелы фиксировались на протяжении первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!