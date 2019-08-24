Пять президентов Украины впервые попозировали вместе

Бывшие президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе. Снимок опубликовала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

Пятеро политиков появились вместе во время приема ко Дню независимости страны в Мариинском дворце Киева. На фотографии видно, что у каждого из президентов в руках бокал с шампанским. При этом Порошенко, улыбаясь, смотрит на Зеленского.

«Догадайтесь с трех раз, кто предложил сфоткаться вместе пятерым президентам. И кто их вместе организовал», — написала Кошкина.

Ранее 24 августа сообщалось, что в своей поздравительной речи ко Дню независимости Зеленский ни разу не использовал слова «Россия» и «агрессор». Он высказался о Евромайдане, конфликте в Донбассе, «аннексии» Крыма и многовековой истории Украины.

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. Государственный праздник был провозглашен в 1994 году в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины от Советского Союза.

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