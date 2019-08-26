Первый президент Украины потерял сон без пистолета

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что не может уснуть без лежащего рядом пистолета. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NewsOne.

По словам Кравчука, перед сном он всегда кладет на тумбочку оружие, поскольку чувствует необъяснимую угрозу. «Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать, и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя, я не могу уснуть», — сказал он.

Вместе с тем политик признал бесполезность пистолета, если преступники действительно проникнут в его дом и захотят с ним расправиться. «Но он меня успокаивает», — отметил Кравчук.

25 августа Кравчук назвал бессмысленной старую редакцию гимна Украины. По его мнению, в словах, которые использовались до 2003 года, «еще не умерли Украина и слава, и воля» нет логики, сочетания и грамматической связи. «Это была ошибка», — отметил он.

Леонид Кравчук увлекается оружием. В его коллекции, в частности, есть ружье, принадлежавшее рейхсмаршалу Третьего рейха Герману Герингу. Дорогой экспонат Кравчук использует для охоты на кабана. Также известно о различных винтовках, ружьях и пистолетах, которые были подарены политику зарубежными лидерами. В их числе и револьвер «Кольт», который Кравчук всегда держит при себе.

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