Зеленский и Меркель объявили о выполнении условий для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили встречу в «нормандском формате». Об этом сообщили в канцелярии главы немецкого правительства, передает РИА Новости.

В ходе беседы политики сошлись на том, что все условия для проведения встречи «нормандской четверки» выполнены. В частности, этому поспособствовало подписание документа с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, отметили в канцелярии.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате». В нем примут участие лидеры этих четырех стран: помимо Зеленского и Меркель за стол переговоров сядут российский президент Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.

4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту глав государств «нормандской четверки» ведется, но сроки встречи пока не согласованы. Он отметил, что дата саммита будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



