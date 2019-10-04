В Кремле рассказали о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Подготовка к саммиту глав государств «нормандской четверки» ведется, но сроки встречи пока не согласованы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 4 октября.

«Сейчас ведется подготовка, ведется работа по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств. Забегать вперед пока не буду — сроков пока нет, их предстоит согласовать», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о реакции Кремля на согласие Украины на «формулу Штайнмайера», Песков напомнил, что оно было дано еще несколько лет назад бывшим президентом Петром Порошенко. «Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение, так оно позитивно и воспринимается», — добавил пресс-секретарь Кремля.

1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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