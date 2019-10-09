Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в среду, 9 октября.

Песков призвал журналистов сначала дождаться мероприятия.

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Ранее в среду самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в срыве операции по разведению сил, которая была запланирована на 9 октября. По их данным, украинские военнослужащие обстреляли село Петровское и населенный пункт Золотое.

Против отвода войск, который предусмотрен «формулой Штайнмайера», выступают националистические организации. Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт пригрозил, что около 20 тысяч человек окажут сопротивление решению президента Украины.

Подписание «формулы Штайнмайера» 1 октября вызвала Украине волну народных протестов.

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