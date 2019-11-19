Во Франции потребовали от Украины гарантировать право на русский язык

Председатель комитета по европейским делам сената Франции Жан Бизе заявил, что Украина должна гарантировать право Донбасса говорить на русском языке. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Отвечая на вопрос, какие проблемы будут обсуждаться на встрече в «нормандском формате», сенатор ответил, что Россия должна «обуздать в Донбассе тех, кто проводит атаки на украинцев». Усилия Украины, отметил сенатор, должны гарантировать языковые права населения и начало децентрализации страны. «Русский язык должен остаться языком, который активно используют на этих территориях [территория Донбасса]», — сказал Бизе. Еще одним требованием он назвал стабилизацию ситуации на границе.

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15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение местных выборов.

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