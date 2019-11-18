Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для выполнения минских соглашений. Об этом передает ТАСС.

«Рассчитываем, что они [Германия и Франция] используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения в направлении полного выполнения минского комплекса мер», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что на данный момент созрели условия встречи в «нормандском формате».

Перед этим 18 ноября Лавров встретился с бывшим премьер-министром земли Бранденбург Маттиасом Платцком и экс-главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, также обсудив предстоящую встречу в «нормандском формате».

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15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов.

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