Макрон и Путин обсудили «нормандский» саммит

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе Парижа, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 ноября.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Стороны подчеркнули, что проведение этой встречи должно способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом всех обязательств — в частности, речь идет о легализации особого статуса Донбасса.

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Также Путин проинформировал Макрона о передаче Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Отдельно президенты затронули темы гуманитарной помощи Сирии и борьбы с международным терроризмом.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже.

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