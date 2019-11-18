На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений

Киев не готовит какого-либо документа, который мог бы стать альтернативой минским соглашениям. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.

При этом он допустил, что если в ходе ближайшей встречи лидеры стран «нормандской четверки» придут к мнению, что какие-либо пункты этих договоренностей потеряли актуальность, их могут пересмотреть и изменить формулировки. «Так лидеры иногда делают», — заверил он.

По словам Пристайко, главы государств могут признать, что в течение последних пяти лет «минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину», в связи с чем допустима их адаптация к нынешним реалиям. В частности, он указал, что временные сроки, прописанные в минских соглашениях давно пропущены, в связи с чем необходимо пересмотреть хотя бы их. По его словам, сделать это нужно «спокойно, без истерики».

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Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом. Кроме того, он добавил, что если и этот сценарий не удастся реализовать, Киев готов предложить еще несколько альтернативных вариантов.

Также он говорил, что, если встреча в «нормандском формате» не даст результата, Киев будет рассматривать варианты вплоть до выхода из минских соглашений. Один из сценариев предусматривает признание Украиной факта оккупации части территории, однако не отменяет реализацию им своих евроинтеграционных устремлений, сказал украинский политик.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов.

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