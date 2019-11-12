На Украине собрались выйти из «кабальных» минских соглашений

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что стране необходимо выйти из минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью порталу «Liga.net».

«Они изначально были кабальными условиями, которые заставили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, надо перейти в другой формат», — считает он.

По мнению Арахамии, минские соглашения выгодны России, а не Украине, поскольку РФ считает их невыполнимыми и Кремль устраивает текущая ситуация в Донбассе. «У России не остается ничего, кроме как добавлять туда новые условия, или перейти в другой формат на других условиях. А это нам выгодно», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Арахамии, альтернативная форма переговоров будет включать «большее количество партнеров с более сильной позицией Украины». Он уверен, что в случае срыва переговоров все «будут понимать, по чьей вине это произошло».

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Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений. Подписанный Киевом документ требует от украинских властей принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

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