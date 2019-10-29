Посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Москвой

Сейчас в отношениях России и Европейского Союза (ЕС) появилось окно возможностей для улучшения диалога. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По ее словам, неправильно, когда у России существует больше контактов с НАТО, чем с Евросоюзом. И Москва, и Париж должны воспользоваться шансом и постараться укрепить взаимопонимание, добавила дипломат, в противном случае это окно закроется.

Берманн пояснила, что налаживание отношений возможно путем закрепления прогресса по Минским соглашениям и снятия антироссийских санкций.

21 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

1 октября Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Он отметил, что российский народ также имеет отношение к европейскому гуманизму. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и боевых действий в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!