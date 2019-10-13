Евросоюз предостерегли от судьбы «заднего двора» мировой политики

Страны Евросоюза должны подумать над концепцией Евразии от Лиссабона до Владивостока, если не хотят потерять позиции на мировой арене. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

По словам Чижова, объединение Евразии возможно при сопряжении экономических потенциалов ЕС и ЕАЭС. Кроме того, он призвал Европу «перестать подменять международное право», «громоздить искусственные барьеры» в виде санкций, а также не называть ЕС континентом.

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейскому союзу стоит перестроить архитектуру отношений с Россией. Он назвал Россию европейской страной и добавил, что верит «в Европу от Лиссабона до Владивостока». Позже похожее заявление сделал президент Молдавии Игорь Додон.

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