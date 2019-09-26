Президент Молдавии очертил границы Европы

Президент Молдавии Игорь Додон призвал строить Европу от Лиссабона до Владивостока. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Додона, политика выбора между Востоком и Западом показала свою несостоятельность для государств постсоветского пространства. «Я приверженец концепции построения "большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, и Молдавия как европейское государство сыграет в этом процессе особую роль», — отметил он.

Также, по мнению Додона, в Молдавии удалось сформировать уникальную правящую коалицию из «пророссийских» социалистов и «проевропейского» блока ACUM. «Это уникальный случай, когда две политические силы с диаметрально противоположными доктринами и геополитическими предпочтениями осуществляют совместные действия для управления страной и решения ее насущных проблем», — подчеркнул он.

Материалы по теме Революция на паузе Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад

Додон отметил, что новые власти Молдавии имеют поддержку со стороны ЕС, США и России. По словам главы государства, одним из объединяющих элементов нынешней правящей коалиции является готовность проводить сбалансированную внешнюю политику со всеми стратегическими партнерами страны. «Представители обоих политических формирований парламентского большинства уже установили конструктивный диалог с восточными и западными партнерами», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода». По словам Додона, обе стороны пришли к соглашению с целью прекратить практику запрета российским журналистам или инвесторам приезжать в Молдавию. Додон уточнил, что подобная практика будет также распространяться и на инвесторов из иных стран, включая представителей США и Евросоюза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!