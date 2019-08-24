В Киеве пообещали поднять флаг Украины над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком. Видеозапись с заявлением политика опубликовал «Политнавигатор».

Так Омелян ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока», отмечает издание.

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал глава ведомства.

Ранее Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — написал французский лидер в Facebook.

Позже депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко высказала обиду, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, тогда как «Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших героев». Парламентарий Владимир Арьев, в свою очередь, переиначил слова французского политика о вере в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. По его словам, текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона». Он добавил, что необходимо «разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

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